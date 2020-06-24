В Одесі знайшли загубленого трирічного хлопчика: за ним прийшла мати напідпитку

Вчора, 23 червня, до поліції звернулись небайдужі громадяни та повідомили про загубленого хлопчика на вулиці Тираспольське шосе. На місці події патрульні виявили трирічну дитину без нагляду дорослих.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Охоронці порядку опитали перехожих та згодом встановили місце мешкання хлопчини. Інспектори відвезли дитину додому та, як з’ясувалось, мати навіть не помітила відсутність дитини.

Також поліцейські звернули увагу, на те, що мати хлопчика була з явними ознаками алкогольного сп’яніння й передавати дитину їй в такому стані було небезпечно.

Поліцейські доставили хлопчика разом з мамою до місцевого відділення поліції та передали представникам ювенальної превенції для з’ясування всіх обставин події.

Фото: пресслужба

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