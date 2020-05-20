В Одесі жінку оштрафували за те, що її неповнолітній син палив кальян у кафе

Приморський районний суд м. Одеси розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матері п’ятнадцятирічного хлопця відповідно до частини 3 статті 184 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Про це повідомляє пресслужба Приморського районного суду.

Відповідно до адміністративних матеріалів правопорушниця не в повній мірі виконувала свої батьківські обов’язки по вихованню сина, в результаті чого, останній, знаходячись в кафе палив кальян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено КУпАП тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання даної особи винною у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 184 КУпАП, та призначити їй адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Варто зазначити, що постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її винесення.

Фото: kanalukraina.tv

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.