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В Одесі збільшилася кількість спроб пограбування квартир

В Одесі збільшилася кількість спроб пограбування квартир

Впродовж декількох останніх днів в Одесі збільшилися спроби пограбування квартир.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські затримали трьох одеситів за підозрою в квартирній крадіжці. Чоловіки зламали двері до оселі 30-річної містянки і, попри те, що господиня спала в одній із кімнат, винесли цінне майно більш ніж на 50 тисяч гривень.

– Зловмисники забрали три ноутбуки, два мобільні телефони та окуляри віртуальної реальності, – повідомила потерпіла співробітникам Шевченківського відділення поліції.

Вжитими заходами правоохоронці за кілька днів викрили у скоєнні даного правопорушення групу чоловіків 1987, 1986 та 1982 років народження. Всі вони – місцеві та судимі за тяжкі злочини.

Частину викрадених речей поліцейські в підозрюваних вилучили, частину ще розшукують.

– Усім трьом правопорушникам слідчі оголосили підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі вони в ізоляторі тимчасового тримання чекають на запобіжний захід, – зазначив слідчий Шевченківського відділення поліції Геннадій Грозов.

А от крадіжку у квартирі, що знаходиться у Малиновському районі, правоохоронці встигли попередити.

Зловмисника, який проник до оселі одного з жителів Малиновського району, поліція охорони затримала, щойно в ній спрацювала сигналізація.

З’ясувалося, що пошкодив віконне скло на балконі та проник до чужої квартири на другому поверсі багатоповерхівки 29-річний житель Білгород-Дністровського району. Почувши, що спрацювала система захисту, чоловік кинувся тікати тим же шляхом, яким потрапив усередину. Втім під будинком на нього вже чекали поліцейські.

Вже судимого за крадіжку з проникненням у житло правопорушника затримали разом зі знаряддям злочину та доставили до територіального відділу поліції. Оскільки, тікаючи з чужої оселі, чоловік нічого не прихопив з собою, його дії були кваліфіковані як порушення недоторканості житла. Санкція ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України  передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: пресслужба

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