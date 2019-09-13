В Одесі втричі більше дорослих вакцинувалися від правця і дифтерії

Показник вакцинації дитячого населення АКДС проти коклюшу, дифтерії та правця також покращився, порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За даними за 8 місяців 2019 року, в Одесі охоплення дорослого населення вакцинацією від правця і дифтерії збільшився втричі, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Найкращих показників досягнуто в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №14, де охоплення щепленнями АДС-М склало 97,1% від населення, що підлягає вакцинації. У Центрах первинної медико-санітарної допомоги №3, №4, №5 та №28 показник вакцинації від дифтерії і правця перевищує 50%.

Показник вакцинації дитячого населення АКДС проти коклюшу, дифтерії та правця також покращився, порівняно з попереднім роком, у 1,6 рази (за даними за 8 місяців поточного року).

Вакцини для профілактики дифтерії та правця є в наявності в достатній кількості у всіх ЦПМСП і дитячих поліклініках Одеси. Вакцини закуплені за кошти державного бюджету Міністерством охорони здоров’я України, мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я і всі необхідні сертифікати якості.

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