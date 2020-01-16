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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі визначили місця для Водохресних купань: перелік локацій

В Одесі визначили місця для Водохресних купань: перелік локацій

У день православного свята Хрещення Господня на пляжах Одеси проведуть традиційні Водохресні купання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Традиційно купання пройдуть на трьох локаціях:
– пляж «Золотий берег» (16-а ст. Великого Фонтану);
– пляж «Ланжерон»;
– пляж «Лузанівка».

Фахівці комунального закладу «Рятувально-водолазна служба Одеської міськради» розпочали обстеження і розчищення морського дна на пляжах міста. Водолази виявляють і вилучають небезпечні предмети, які принесли осінньо-зимові шторми.
Роботи будуть проводитися до 18 січня 2020 року.

Рекомендації рятувальників і медиків

Для запобігання нещасним випадкам під час водохресних купань рятувальники настійно рекомендують дотримуватися таких правил:
– купатися можна тільки у встановлених місцях, пристосованих для входу у воду, у присутності представників служби порятунку і медичних працівників;

– бажано мати з собою ковдру, килимок, які можна підстелити під ноги;

– охолоджуватися необхідно поступово: спочатку зняти верхній одяг, через кілька хвилин взуття, потім роздягнутися до пояса. Перед купанням необхідно розігріти тіло, зробивши розминку або пробіжку, а тільки потім заходити у воду;

– до місця купання необхідно підходити в зручному, нековзному взутті, яке легко знімається, щоб запобігти втраті чутливості ніг. Простежте за тим, щоб сходи для спуску у воду була стійкими;

– занурюватися в холодну воду найкраще по шию, щоб не намочити голову, це дозволить уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку і загального переохолодження організму. Перебувати у воді рекомендується не довше 1-2 хвилин. Занурюватися у воду треба швидко і негайно виходити, плавати не рекомендується;

– якщо з вами дитина, обов’язково стежте за нею під час її занурення у воду. Дитина, злякавшись, може легко забути, що вона вміє плавати;

– після купання (занурення) швидко розітріть себе і дитину махровим рушником і надіньте сухий одяг. Одяг повинен бути зручним, не тісним, який можна легко і швидко надіти. Бажано перейти в тепле приміщення (намет);

– щоб уникнути переохолодження, необхідно випити гарячий чай із заздалегідь підготовленого термоса.

Категорично заборонено вживання алкогольних напоїв перед зануренням!

Алкоголь сприяє швидкому переохолодженню і дає зайве навантаження на серце!

Головні небезпеки під час зимових купань: серцевий напад через спазм судин, судоми, швидкий розвиток пневмонії. Людям, які страждають на серцево-судинні та бронхо-легеневі захворювання, категорично забороняється занурюватися у воду (ополонку).

Також категорично заборонено пірнати в крижану воду при:
– гіпертонії в період загострення;
– порушеннях мозкового кровообігу;
– епілепсії;
– схильності до судом;
– запаленнях нирок і бронхо-легеневої системи;
– захворюваннях щитовидної залози;
– інфекційних хворобах.

Одеські рятувальники настійно просять не нехтувати основними правилами безпечного купання в холодній воді.

Фото: ОМР

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