В Одесі визначили місця для Водохресних купань: перелік локацій

У день православного свята Хрещення Господня на пляжах Одеси проведуть традиційні Водохресні купання.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Традиційно купання пройдуть на трьох локаціях:
– пляж «Золотий берег» (16-а ст. Великого Фонтану);
– пляж «Ланжерон»;
– пляж «Лузанівка».
Фахівці комунального закладу «Рятувально-водолазна служба Одеської міськради» розпочали обстеження і розчищення морського дна на пляжах міста. Водолази виявляють і вилучають небезпечні предмети, які принесли осінньо-зимові шторми.
Роботи будуть проводитися до 18 січня 2020 року.
Рекомендації рятувальників і медиків
Для запобігання нещасним випадкам під час водохресних купань рятувальники настійно рекомендують дотримуватися таких правил:
– купатися можна тільки у встановлених місцях, пристосованих для входу у воду, у присутності представників служби порятунку і медичних працівників;
– бажано мати з собою ковдру, килимок, які можна підстелити під ноги;
– охолоджуватися необхідно поступово: спочатку зняти верхній одяг, через кілька хвилин взуття, потім роздягнутися до пояса. Перед купанням необхідно розігріти тіло, зробивши розминку або пробіжку, а тільки потім заходити у воду;
– до місця купання необхідно підходити в зручному, нековзному взутті, яке легко знімається, щоб запобігти втраті чутливості ніг. Простежте за тим, щоб сходи для спуску у воду була стійкими;
– занурюватися в холодну воду найкраще по шию, щоб не намочити голову, це дозволить уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку і загального переохолодження організму. Перебувати у воді рекомендується не довше 1-2 хвилин. Занурюватися у воду треба швидко і негайно виходити, плавати не рекомендується;
– якщо з вами дитина, обов’язково стежте за нею під час її занурення у воду. Дитина, злякавшись, може легко забути, що вона вміє плавати;
– після купання (занурення) швидко розітріть себе і дитину махровим рушником і надіньте сухий одяг. Одяг повинен бути зручним, не тісним, який можна легко і швидко надіти. Бажано перейти в тепле приміщення (намет);
– щоб уникнути переохолодження, необхідно випити гарячий чай із заздалегідь підготовленого термоса.
Категорично заборонено вживання алкогольних напоїв перед зануренням!
Алкоголь сприяє швидкому переохолодженню і дає зайве навантаження на серце!
Головні небезпеки під час зимових купань: серцевий напад через спазм судин, судоми, швидкий розвиток пневмонії. Людям, які страждають на серцево-судинні та бронхо-легеневі захворювання, категорично забороняється занурюватися у воду (ополонку).
Також категорично заборонено пірнати в крижану воду при:
– гіпертонії в період загострення;
– порушеннях мозкового кровообігу;
– епілепсії;
– схильності до судом;
– запаленнях нирок і бронхо-легеневої системи;
– захворюваннях щитовидної залози;
– інфекційних хворобах.
Одеські рятувальники настійно просять не нехтувати основними правилами безпечного купання в холодній воді.
Фото: ОМР
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