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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі викрили зловмисника, який крав телевізори з хостелів

В Одесі викрили зловмисника, який крав телевізори з хостелів

Навесні цього року 20-річний зловмисник наніс власникам двох готелів збитків на суму майже 14 тисяч гривень. З номерів хостелів він викрав три телевізори.

Про це повідомляє Київський відділ поліції в м. Одеса.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, яким виявився раніше судимий одесит. З’ясувалося, що він ще не відбув частину попереднього покарання за аналогічний злочин та знаходився у розшуку. Аби уникнути відповідальності, підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування. Працівники поліції розшукали та заарештували зловмисника.

За даним фактом слідством проведено досудове розслідування за ч. 2, 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до Київського районного суду м. Одеси. Суд взяв до уваги всі обставини справи та за сукупністю вироків призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком п’ять років шість місяців.

Фото: Галицький Кореспондент

 

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