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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі троє чоловіків намагалися викрасти велосипед та втекти на тролейбусі

В Одесі троє чоловіків намагалися викрасти велосипед та втекти на тролейбусі

Патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, вчинили крадіжку велосипеда.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора вдень патрульні отримали повідомлення про крадіжку у Київському районі міста. Заявник повідомив, що бачить як троє невідомих осіб викрадають велосипед.

На місці події заявник надав детальний опис чоловіків та вказав напрямок їх руху.

Невдовзі, на зупинці громадського транспорту, патрульні виявили трьох осіб, на яких вказав заявник. Чоловіки помітили інспекторів та швидко забігли до салону тролейбусу, тримаючи велосипед.

Патрульні зупинили тролейбус та затримали вказаних громадян.

На місце викликали слідчих. Як стало відомо, всі троє затриманих раніше судимі.

Велосипед передали власникові.

Фото: Патрульна поліція

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