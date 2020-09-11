В Одесі стартує традиційний турнір з баскетболу пам’яті Бориса Литвака

З 11 по 13 вересня 2020 року в Одесі, на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Б. Д. Литвака відбудеться VI традиційний турнір з баскетболу, присвячений пам’яті Героя України Бориса Давидовича Литвака.

Про це повідомляє Одеська міськрада.

У турнірі з баскетболу візьмуть участь по чотири команди юнаків та дівчат 2006 року народження та молодші.

Крім того, будуть проведені волейбольні змагання серед юнаків 2004-2005 та 2006-2007 років народження, а також дівчат 2006-2007 та 2008-2009 років народження. У кожній категорії зіграють також по чотири команди.

Урочисте відкриття матчів за видами спорту відбудеться 11 вересня о 17:00 за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 49, КПНЗ «СДЮСШОР ім. Литвака Б.Д. » (великий ігровий зал).

Захід буде проходити з дотриманням протиепідемічних заходів і карантинних обмежень.