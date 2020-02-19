В Одесі сталася стрілянина у перукарні (відео)

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Київському районі Одеси.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Внаслідок протиправних дій невстановленої особи вогнепальні поранення отримала 45-річна перукарка.
За попередньою інформацією, до перукарні на Люстдорфській дорозі увійшов невідомий чоловік з пістолетом імовірно травматичної дії та, кілька разів вистреливши у бік перукарки, втік. Жінку, 1974 р.н., госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи та експерти. Встановлюються обставини події та особа, яка до неї причетна.
Попередня правова кваліфікація правопорушення – замах на вбивство.
Фото: ГУНП
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