В Одесі сталася стрілянина у перукарні (відео)

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Внаслідок протиправних дій невстановленої особи вогнепальні поранення отримала 45-річна перукарка.

За попередньою інформацією, до перукарні на Люстдорфській дорозі увійшов невідомий чоловік з пістолетом імовірно травматичної дії та, кілька разів вистреливши у бік перукарки, втік. Жінку, 1974 р.н., госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи та експерти. Встановлюються обставини події та особа, яка до неї причетна.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – замах на вбивство.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!