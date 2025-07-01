Ключевые моменты:

  • 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки.
  • Инцидент произошёл 27 июня в одном из сёл Захаровской громады Раздельнянского района Одесской области.
  • Пострадавший с проникающим ранением грудной клетки был доставлен в больницу и прооперирован.
  • Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение родительских обязанностей.

Подробности происшествия

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел 27 июня вечером в одном из сел Захаровской громады.

Выстрел произошел, когда дети играли возле нежилого здания. Пострадавшего мальчика с проникающим ранением грудной клетки доставили в больницу, где прооперировали.

По теме: На Одесчине женщина подстрелила 5-летнюю внучку

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 Уголовного Кодекса Украины — злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

ружье

Досудебное расследование по делу продолжается. Все обстоятельства устанавливаются.  Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также: Жительница Одесской области выстрелила в дочь, пугая воробьев

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме