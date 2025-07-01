Ключевые моменты:
- 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки.
- Инцидент произошёл 27 июня в одном из сёл Захаровской громады Раздельнянского района Одесской области.
- Пострадавший с проникающим ранением грудной клетки был доставлен в больницу и прооперирован.
- Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение родительских обязанностей.
Подробности происшествия
Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел 27 июня вечером в одном из сел Захаровской громады.
Выстрел произошел, когда дети играли возле нежилого здания. Пострадавшего мальчика с проникающим ранением грудной клетки доставили в больницу, где прооперировали.
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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 Уголовного Кодекса Украины — злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком.
Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
Досудебное расследование по делу продолжается. Все обстоятельства устанавливаются. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.
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