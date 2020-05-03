В Одесі рятувальники звільнили дитину від кайданок, які вона одягла під час пустощів (фото)

Вчора, 2 травня, о 22:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що необхідна допомога, по зняттю кайданок з дитини, які вона одягла внаслідок дитячих пустощів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

До місця виклику, на вул. Ак. Вільямса було негайно спрямовано аварійно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

По прибуттю на місце виклику фахівці з використанням спеціального гідравлічного інструменту розсунули металеві кайданки та звільнили руку дитини.

Дитина не постраждала.

Фото ілюстративне: ZIK.ua

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