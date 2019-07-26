В Одесі пропонують 500 доларів за повернення домашнього варана-втікача

Варан на ім’я Сальватор загубився ще 23 липня. За порятунок тваринки обіцяють грошову винагороду.

Сальватора розшукують власники у розділі “Бюро знахідок” на сайті оголошень OLX.

“23 липня зник варан Сальватор у дворі Пале-Рояля в Одесі. Заліз у отвір в стіні зсередини квартири, підозрюємо, що міг через стіну знайти вихід на свободу (стара будівля на вулиці Катерининській)”, – повідомляють власники.

Довжина варана – близько 50 сантиметрів.

Як повідомляється на OLX, тваринка кусається, тому варто бути обережнішим, знайшовши її. Укус варана не страшний, але можна добряче налякатися.

Імовірному рятівнику Сальватора його власники обіцяють 500 доларів винагороди:

“Даємо вам $500, якщо ви нам повернете нашого улюбленого варана живим та здоровим. Ми вам завжди будемо вдячні!”, – додають у оголошенні.

Фото: OLX