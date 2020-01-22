В Одесі представили інтеркультурний календар на 2020 рік

Календар «Одеса – інтеркультурна столиця України» підготовлений представниками Молодіжної ради при Одеському міському голові за підтримки департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Календар був представлений у рамках Національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2020». За результатами цього конкурсу Одеса увійшла до ТОП-10 кращих міст України для розвитку молоді.

Наразі в Одесі проживають представники понад 130-ти національностей.

Календар на 2020 рік «Одеса – інтеркультурна столиця України» презентує молодь Одеси 12-ти національностей і народностей. Крім українців, у календарі представлені грузини, німці, греки, китайці, поляки, молдавани, вірмени, болгари, афганці, кримські татари та євреї.

Як відзначили в Молодіжній раді, такий календар планується видавати щорічно. Він буде символізувати мир і взаємодію всіх жителів Одеси для розвитку міста, незалежно від національності, поглядів та віросповідання.

Над календарем працювали: ідея і координація – Ірина Орел, Ганна Титаренко; фотографи – Віталій Фаренюк, Ілля Калинюк; дизайн та верстка – Ілля Калинюк; логістика – Юліана Назо.

Фото: ОМР

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