В Одесі поліцейські склали понад двісті адмінпротоколів за порушення карантину

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Про заходи із забезпечення режиму надзвичайної ситуації, які спрямовані на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в регіоні, розповів заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

– На даний час за порушення режиму карантину вже складено більше двохсот адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП. Для прикладу, протоколи були складені на кількох водіїв маршрутних автобусів, які, порушивши карантинні обмеження, перевозили більше десяти пасажирів. Також разом з представниками охорони здоров’я ми перевіряємо дотримання громадянами режиму самоізоляції. У телефонному режимі, а також під час відвідування за місцем мешкання ми проводимо з цими людьми роз’яснювальну роботу, з’ясовуємо, яке у них самопочуття та чи є якісь проблемні питання, – говорить заступник начальника ГУНП.

Особливої уваги, вважає Сергій Махотін, потребують заходи із забезпечення безпеки громадян під час релігійних свят, що наближаються.

– Попереду – Великодні свята, які передбачають великі скупчення людей у культових спорудах. Тому зараз поліція спільно з представниками церкви та органами місцевої влади розробляє алгоритм участі громадян у релігійних заходах дистанційно, за допомогою засобів телекомунікації. Після того, як цей алгоритм буде відпрацьований, про нього, а також про порядок та місця проведення богослужінь ми повідомимо додатково. Хочу ще раз наголосити: усі обмеження, які наразі діють не тільки на території регіону, а й по всій країні, мають на меті тільки одне – убезпечити людей від захворювання. Тому прошу усіх, особливо звертаюся до людей старшого віку, з розумінням та відповідальністю поставитися до вимог карантину, зокрема, обмежень, що стосуються участі у масових заходах та дистанціювання. Бережіть себе та не наражайте на небезпеку інших, – говорить заступник начальника ГУНП.

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