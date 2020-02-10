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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі модернізували Кінологічний центр поліції (фото)

В Одесі модернізували Кінологічний центр поліції (фото)

На базі кінологічного центру запустили ветеринарний пункт із найсучаснішим обладнанням та апаратом УЗД для надання тваринам якісної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

У кінологів з’явилася можливість поновлювати поголів’я службових собак за рахунок власного розведення. Умови для цього тепер є. Там і сучасне обладнання, і племінна зона, і закриті та відкриті вольєри – все для поповнення потенціалу кінологічної служби, який на сьогоднішній день нараховує 51-го породистого вуханя, частина з яких вже у поважному віці та потребує заміни.

– Цілу низку злочинів розкривають кінологи зі своїми помічниками по гарячих слідах. Собак залучають до пошуку та переслідування злочинців, зниклих безвісти людей, обшуку транспорту та інших об’єктів на наявність наркотичних чи вибухових речовин або зброї, ними посилюють охорону публічного порядку і ще довго можна перераховувати, де поліцейському стає у нагоді чотирилапий напарник. Півроку тому ми почали процеси оновлення та модернізації кінологічного центру, а сьогодні раді продемонструвати перші результати цієї роботи, – зазначив начальник ГУНП в Одеській області під час урочистого відкриття Центру.

Крім того, на базі кінологічного центру запустили ветеринарний пункт із найсучаснішим обладнанням та апаратом УЗД для надання тваринам якісної допомоги, що дозволить, у разі необхідності, швидко поставити їх на лапи.

– Аналогів нашому ветеринарному пункту у подібних центрах України немає, – зауважила головна кінологиня поліції Одещини. – А від самопочуття тварини напряму залежить її готовність якісно виконувати свою роботу.

За усіма стандартами створений  і спортивний майданчик для тренувань кінологів із собаками. Тут набираються вправності у подоланні смуги перешкод не тільки тварини, які використовуються у повсякденній роботі, а й готуються до змагань чотирилапі спортсмени, що, зокрема, будуть захищати честь поліції Одещини на чотирьох чемпіонатах, запланованих Нацполіцією у цьому році.

Фото: ГУНП

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