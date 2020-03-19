В Одесі двоє зловмисників викрали кондиціонерне обладнання з даху будинку

Сьогодні, в Київському районі міста, до патрульних поліцейських звернувся свідомий громадянин.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Чоловік повідомив, що бачив, як по вулиці Академіка Корольова двоє невідомих вкрали кондиціонере обладнання з даху будівлі та показав поліцейським напрямок, у якому чоловіки пішли. В лічені хвилини інспектори виявили та затримали ймовірних порушників разом з вкраденим майном.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Фото: Патрульна поліція

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