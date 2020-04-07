В Одесі дівчина напідпитку кинулася з ножем на свого вітчима

Потерпілий 52-річний чоловік сам звернувся по допомогу до сусідів. Ті викликали «швидку» і його негайно госпіталізували, але, на жаль, не врятували.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Про подію, що сталася в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного, поліцію сповістили лікарі.

Правоохоронці правопорушницю затримали за місцем мешкання. 31-річна жінка була в стані алкогольного сп’яніння і пояснила, що скандал вдома вибухнув через те, що вона заявилася додому серед ночі напідпитку. Коли вітчим звинуватив її у марнотратстві батьківських грошей та неробстві, жінка схопила кухонний ніж і вдарила його в грудну клітину.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч. 2 ст. 121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу її помістили до ізолятора тимчасового тримання. Згідно з санкцією статті за скоєне фігурантці загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Фото: ГУНП

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