В Одесі COVID-19 виявили у двох немовлят: їх шпиталізували до інфекційної лікарні

Вчора, 24 серпня, було зареєстровано вісім нових випадків COVID-19 у дітей.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради.

Шестеро дітей у віці від 1 року 3 місяців до 16 років перебувають на самоізоляції під наглядом педіатрів.

В інфекційну лікарню госпіталізовано двоє дітей: дівчинка віком 7 місяців, що проживає в Одесі, а також п’ятимісячний хлопчик, житель Дніпра.

Нагадаємо, за добу в Одеській області на COVID-19 захворіло 112 осіб. Також стало відомо, що карантин в Україні можуть продовжити на два місяці.