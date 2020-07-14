В Одесі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини (відео)

У Суворовському відділі поліції з чоловіком проводилися невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

До поліції звернулася 16-річна місцева мешканка і повідомила, що її зґвалтував невідомий чоловік. У гідропарку «Лузанівка» незнайомець запропонував неповнолітній підвезти її додому і дівчина погодилася на пропозицію. Зі слів потерпілої, по дорозі чоловік купив їй дві пляшки слабоалкогольного напою, які вона випила, а потім вивіз у безлюдне місце та скористався безпорадним станом для задоволення своїх статевих потреб.

В ході розшукових заходів оперативники за лічені години встановили особу та місце знаходження підозрюваного. Ним виявився мешканець Київського району Одеси. Потерпіла чоловіка впізнала.

За фактом зґвалтування неповнолітньої слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Відповідно до чинного законодавства за таке правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Фото, відео: пресслужба