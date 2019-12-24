fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі чоловік викрав понад 200 пачок цигарок з торговельного кіоску

В Одесі чоловік викрав понад 200 пачок цигарок з торговельного кіоску

Своїми злочинними діями правопорушник завдав збитків власникам майна на суму понад десять тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Події відбувалися на вул. Ак. Корольова в Одесі. Чоловік серед ночі прийшов до кіоску, викруткою зламав двері та проник всередину. Викравши більше двохсот пачок цигарок, зловмисник з місця події втік. Через декілька днів він пішов до іншого закладу торгівлі, де скоїв аналогічне правопорушення.

Потерпілі звернулися до поліції. Працівники Таїровського відділення встановили особу підозрюваного – 25-річного мешканця Балтського району, який вже був неодноразово судимий за майнові злочини.

– Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, – розповідає начальник Таїровського ВП Сергій Волков. – Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Фото ілюстративне: ohholding.com.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить