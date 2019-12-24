В Одесі чоловік викрав понад 200 пачок цигарок з торговельного кіоску

Своїми злочинними діями правопорушник завдав збитків власникам майна на суму понад десять тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Події відбувалися на вул. Ак. Корольова в Одесі. Чоловік серед ночі прийшов до кіоску, викруткою зламав двері та проник всередину. Викравши більше двохсот пачок цигарок, зловмисник з місця події втік. Через декілька днів він пішов до іншого закладу торгівлі, де скоїв аналогічне правопорушення.

Потерпілі звернулися до поліції. Працівники Таїровського відділення встановили особу підозрюваного – 25-річного мешканця Балтського району, який вже був неодноразово судимий за майнові злочини.

– Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, – розповідає начальник Таїровського ВП Сергій Волков. – Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Фото ілюстративне: ohholding.com.ua

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