Около 14:13 в Одессе прогремело два мощных взрыва и несколько более слабых. Как правило, так бывает при использовании ракет с кассетной боевой частью.

Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Крыма. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

После взрывов над городом поднимается столб густого дыма.

Сообщается о повторных выходах баллистики.

Как сообщалось, во время утренней атаки на Одессу сегодня, 23 мая, россияне испытали новый дрон. По уточненной информации властей, в пригороде Одессы поврежден частный дом. Пострадали два человека.





