В Николаевской области поймали группировку наркодилеров: поставщиком был одессит

Киевская полиция поймала одесситку, которая продавала девушек (видео) Киевская полиция раскрыла международный канал торговли людьми в Украине, который организовала 40-летняя одесситка – она вербовала украинок и переправляла их за границу. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе полиция возьмет под охрану консульство Армении Полиция берет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине после информации об обстреле неизвестными консульства Азербайджана в Харькове. ПОДРОБНЕЕ