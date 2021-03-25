В Николаевской области поймали группировку наркодилеров: поставщиком был одессит

В Николаевской области полиция задержала членов группировки наркоторговцев, в которую входили шесть человек.
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Торговлю наркотиками организовали две жительницы Южноукраинска Николаевской области, а их поставщиком был мужчина из Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Объемы продаж группы – до 10 тыс. доз в месяц, заработок – до миллиона гривен ежемесячно. Во время обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, черновые записи с клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.
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