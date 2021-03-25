Банда из Одессы жестоко пытала парня из Луганской области (видео)

В Одессе полиция задержала четверых выходцев из Закавказья, которые похитили и пытали 21-летнего жителя Луганской области.

Злодеи выследили парня в Одессе и, представившись полицейскими, вывезли его в загородный дом, где потребовали отдать 15 тыс. долларов якобы несуществующего долга.

К заложнику применили пытки, но так и не добились желаемого результата, забрали у него золотые украшения, ключи от квартиры и машины. После поехали в его квартиру и вынесли оттуда одежду, электронику и 500 долларов. Забрали и автомобиль. А самого заложника выбросили на остановке общественного транспорта. После он попал в больницу.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

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