В недавно рухнувшем одесском старом доме опять началась стройка

Не так давно мы писали о том, что на ул. Канатной, 5 обвалилось полдома.

Здание старое, памятник архитектуры 1893 года постройки. В то время, когда произошел обвал, там продолжались строительные работы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как заверили инициаторы стройки, в сооружении проводили противоаварийные работы. Заказчик даже показал проект, где якобы значится, что дом пытались укрепить, а не что-то к нему пристроить или изменить.

Тем не менее, любые работы после обвала запретили в облуправлении культурного наследия. Проект у застройщика забрали, чтобы подкорректировать.

А на днях, уже после запрета, в здании снова начали строить, передает “Первый городской”.

Правда, не там, где в прошлый раз, в нежилой части, а уже с другой стороны.

В управлении культурного наследия говорят, что у хозяйки не было разрешения на стройку.

В то же время в доме пробили стену, начали устанавливать фасадную дверь и металлические лестницы.

Чиновники обещают обязать владелицу к выплате штрафа, а также вынудить ее вернуть зданию первоначальный вид.

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Фото: 1tv.od.ua

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