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Война в Украине, день 171-й: угроза ракетных ударов в силе

Война в Украине, день 171-й: угроза ракетных ударов в силе

Сегодня, 13 августа, 2022 года, начались сто семьдесят первые сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению.
О ситуации на утро субботнего дня сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Так, противник пытается установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация особых изменений не претерпела. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Верхний Салтов. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спирное – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Временного Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, но успеха не добился и отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, но безуспешно и были отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции по ствольной, реактивной артиллерии и танкам в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новоселка. Нанес авиаудар в районе Новоселки.

В направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, но, не добившись успеха, отошел.

Нанес авиаудары возле Осокоровки и Андреевки. Продолжал ведение воздушной разведки бьеспилотниками.

В акваториях Черного и Азовского морей находятся в боевой готовности два носителя крылатых ракет морского базирования.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

В ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог и доверять только проверенным источникам информации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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