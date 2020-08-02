Эколог показал завораживающее видео с пеликанами в Одесской области

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ВЗЛЕТ ПЕЛИКАНОВПредставьте себе, что вы находитесь рядом с птицами, у которых размах крыльев достигает 3 метра! Такая мощная подъемная сила завораживает и впечатляет. И ты сразу ощущаешь себя частичкой древнего мира. Розовые пеликаны – редкие птицы из Красной книги, исключительно рыбоядны. Их жизнь в Національний природний парк "Тузлівські лимани", тесно связана с водоемами, где они охотятся за рыбой. И добывают они рыбы, в отличие от людей, особенно браконьеров, столько, сколько хватает исключительно для их проживания, а не для обогащения.Взгляните в этом видео на пеликанов глазами шакала или барсука. Именно так, они, хищные звери, ожидают свою добычу не только ночью, но и средь бело дня, надеясь, что кто-то из птиц сделает ошибку и окажется в зубах хищника. Красота и величие красивых птиц – это залог ежедневной борьбы за поддержание стандарта вида, где роль хищника и жертвы оттачивается каждый день. Ирина Выхристюк (Iryna Vykhrystyuk) Elena PopovaСтанислав Тибатин (Stanislav Tibatin) Курочкин Сергей (Kurochkin Sergey)

Gepostet von Ivan Rusev am Samstag, 1. August 2020