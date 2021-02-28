В Молдове ужесточили карантин: как въехать в страну

Власти Молдовы, с которой граничит Одесская область, утвердили решение об установлении особого режима деятельности на национальном уровне с 1 по 15 марта 2021 года включительно. Это связано с коронавирусом. Возвращается онлайн-обучение, закрываются театры. Для въезда в страну нужен тест на коронавирус.

Кроме того, общественный транспорт в Кишиневе будет остановлен по субботам и воскресеньям.

Начиная с 5 марта люди, которые будут пересекать границу Республики Молдова на въезде обязаны предъявить результат отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия.

Исключение: дети до 5 лет, водители автотранспортных средств, экипажи самолетов/судов и обслуживающий персонал, а также бригады поездов и обслуживающий персонал, члены делегаций, приграничные рабочие, транзитные пассажиры; и те, кто могут подтвердить, что получили вакцину.

Об этом сообщает молдавское издание Point.

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