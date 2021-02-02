Вино, замки и Duty Free: Молдова снова открыта для украинцев. Тест-драйв от «Одесской жизни»

Эпидемиологическая ситуация Украины и Молдовы сложилась таким образом, что обе страны оказались друг для друга в зеленых зонах. А это значит, что можно свободно пересекать границу, как в старые добрые времена. Узнав об этом, мы с друзьями решили совершить небольшую однодневную вылазку на семейную винодельню Gogu Winery, что находится в 70 километрах от пункта пропуска Паланка-Маяки.

Документы. Чтобы пересечь границу, нужно иметь только действующий загранпаспорт и страховку от COVID. Такую страховку предлагают сейчас все компании. Оформить ее можно онлайн. Никаких документов, кроме паспорта для нее не требуется. Стоимость на сутки – 60 грн на человека.

В субботу утром на совместном пропускном пункте Паланка автомобилей почти нет. Наш автомобиль был единственным с украинской стороны. Все формальности заняли 20 минут. Страховку не спросили. Правила для въезда в Молдову не поменялись, но подорожали сборы. Оплата дорожного сбора стоит в этом году 4 евро, а не 3, как раньше. Из-за повышения курса евро подорожала и виньетка (страховка). Все это, опять-таки, можно оформить онлайн, чтобы не терять время на границе.

Важно! Пересекая транзитную зону за Маяками, не забудьте сказать, что дальше вы едете в Молдову.

На обратном пути, машин в сторону Украины довольно много, рассчитывайте на то, что вы проведете на границе около часа. Возможно, это связано с тем, что это был субботний вечер, и жители Молдовы направлялись в Одессу погулять на выходные.

Важно! Ближайшие две недели зоны так и останутся зелеными. Но потом ситуация может измениться. Поэтому, закрыта или не закрыта граница, надо узнавать на сайте Министерства здравоохранения.

Чем заняться туристу в Молдове?

Сейчас жители Одессы отправляются в Молдову в основном по двум причинам. Первая – навестить родственников. Вторая – съездить на одну из десятков виноделен. Действительно, буквально через несколько километров от границы расположено несколько известных виноделен: Et Cetera (15 минут от границы) и Purcari (35 минут от границы). Проехав вглубь страны, можно посетить шато Мими (145 км от Одессы), подземный город Cricova и Аскони (180 км от Одессы) и многие другие.

Стоимость дегустаций начинается от 15 евро. Качество молдавских вин – отменное. К тому же, можно что-то приобрести с собой. Но не забывайте про нормы ввоза спиртного в Украину – 2 литра вина или 1 литр крепких напитков (про нормы и ограничения можно узнать на сайте государственной фискальной службы. Посмотреть ассортимент и заказать дегустацию и экскурсию можно на сайтах виноделен.

Старый Орхей

Знаменитый историко-археологический и природно-культурный заповедник Молдовы. Тут можно побывать в уникальном скальном монастыре, прогуляться по развалинам древнеримских построек и насладиться великолепными видами. Эта, пожалуй, самая известная достопримечательность Молдовы находится всего лишь в 60 километрах от Кишинева.

Сорокская крепость XV века

Расположена в 160 километрах к северу от Кишинева на правом берегу Днестра. Будет интересна любителям глубокой старины. Кроме того, сам город Сороки может похвастаться интересной историей. Кроме того, именно там родилась известная всему миру режиссер Кира Муратова.

И да, на границе снова работают магазины Duty Free, где можно купить алкоголь, парфюмерию и косметику без пошлин.

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