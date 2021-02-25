Новости Одессы и Одесской области

Молдова открывает пункт пропуска «Вулканешты» на границе с Одесской областью

Молдова открывает пункт пропуска «Вулканешты» на границе с Одесской областью

С четверга, 25 февраля, возобновляет работу пограничный пункт пропуска «Вулканешты» на границе Украины и Молдовы.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пункт заработает с восьми часов утра.

Этот пропускной пункт расположен напротив украинского КПП «Виноградовка» в Болградском районе Одесской области. Он был закрыт с марта 2020 года – тогда его работа была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса по инициативе молдавской стороны.

В конце мая прошлого года правительство Украины решило возобновить пропуск во всех пунктах на границе с Молдовой. Но фактическое проведение пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

Читайте также: Вино, замки и Duty Free: Молдова снова открыта для украинцев. Тест-драйв от «Одесской жизни».

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • В Одесской области хотят окружить велодорожками государственные дороги – схема
    В Одесской области хотят окружить велодорожками государственные дороги – схема

    В 2021 году стартует строительство велодорожек вдоль государственных дорог Одесской области.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Путешествуем по Одесской области: чем примечателен Белгород-Днестровский? (видео)
    Путешествуем по Одесской области: чем примечателен Белгород-Днестровский? (видео)

    Белгород-Днестровский находится в 86 километрах от Одессы. Его население – 50 тыс. человек. Это один из самых древних городов Украины и Европы. Он стоит на месте поселения Тира, основанного древними греками 2500 лет назад. Город несколько раз разрушали и отстраивали.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ко Дню рождения Одесской области: в честь кого были названы города и села области?
    Ко Дню рождения Одесской области: в честь кого были названы города и села области?

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Украина запретит въезд авто на номерах ПМР
    Украина запретит въезд авто на номерах ПМР

    Украина с 1 сентября 2021 года запретит въезд для автомобилей с номерами непризнанной “Приднестровской молдавской республики”.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ко Дню рождения Одесской области: что скрывают названия городов и сел?
    Ко Дню рождения Одесской области: что скрывают названия городов и сел?

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить