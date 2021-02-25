Молдова открывает пункт пропуска «Вулканешты» на границе с Одесской областью

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пункт заработает с восьми часов утра.

Этот пропускной пункт расположен напротив украинского КПП «Виноградовка» в Болградском районе Одесской области. Он был закрыт с марта 2020 года – тогда его работа была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса по инициативе молдавской стороны.

В конце мая прошлого года правительство Украины решило возобновить пропуск во всех пунктах на границе с Молдовой. Но фактическое проведение пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

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