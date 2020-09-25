В мэры Одессы баллотируются второй Труханов, несколько Филимоновых и Зеленский

В одесский городской территориальный избирком подали документы несколько клонов – однофамильцев и полных тезок как популярных кандидатов мэры, так и известных политиков.

В частности, как пишет “Думская”, в мэры Одессы собрались еще один Геннадий Труханов, несколько Олегов Филимоновых и даже один Зеленский.

Отметим, что “атака клонов” уже давно стала неотъемлемым атрибутов выборов в Украине. Так, на внеочередных парламентских выборах 2019 года в Одесской области баллотировались трое Баранских, два Танцюры, несколько Гончаренко и Климовых, клон Зеленского и еще несколько фейковых “слуг народа”.

Фото иллюстрационное

Как сообщала “Одесская жизнь”, ранее стали известны имена еще нескольких кандидатов в мэры Одессы.