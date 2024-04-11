У масштабній пожежі під Одесою згоріли домашні тварини (фото)

Філіал одеської Староконки: «Де тут антикваріат?» (фоторепортаж) Квітневе сонечко припікає все сильніше, квітневі дива на кожному кроці: тут хлопчик у теплій куртці, тут – жіночка в липневому костюмчику… І так хочеться ще якогось позитиву, не кажучи вже про «свято на душі» чи просто «живої гуморески». Що там на календарі?.. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одесу прикрасили тисячі тюльпанів (фоторепортаж) Озеленювачі одеського комунального підприємства «Міськзелентрест» минулої осені висадили у місті 42 тисячі цибулин тюльпанів різних сортів та квітів. І цієї весни Одеса розцвіла неймовірними квітами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ