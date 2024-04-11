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У масштабній пожежі під Одесою згоріли домашні тварини (фото)

У масштабній пожежі під Одесою згоріли домашні тварини (фото)

У селищі Нерубайське Одеського району пожежа, що спалахнула, охопила два сараї та дах житлового будинку. Господаря будинку вдалося врятувати, але від вогню загинули домашні тварини.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про пожежу на вулиці Київська в Нерубайському надійшло до Служби порятунку ввечері 10 квітня.

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На місце прибуло 6 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС Одеси, а також одна машина з двома рятувальниками від місцевої пожежної команди “Нерубайське”.

За годину пожежу було повністю ліквідовано на загальній площі близько 500 м кв.

Під час ліквідації пожежі з будинку врятовано господаря.

Повідомляють, що внаслідок пожежі загинуло 11 голів свиней.

Причину, збитки та деталі пожежі встановлюють.

 

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