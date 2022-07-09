Новости Одессы и Одесской области

Мальчик выпал с 5 этажа на улице Героев Крут в Одессе (видео)

Мальчик выпал с 5 этажа на улице Героев Крут в Одессе (видео)

Несчастный случай произошел на улице Героев Крут 8 июля 2022 года. Там четырехлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже. Малыш приземлился на жестяной козырек, что спасло ему жизнь.

О случившемся сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели рассказали, что они вовремя помогли спасти 4-х летнего мальчика, выпавшего из окна 5-го этажа.

8 июля в 20:18 в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Малиновском районе Одессы по улице Героев Крут немедленно нужно снять ребенка с парапета.

Прибыв на место происшествия, по стремянке спасатели спустить ребенка 2018 года рождения и передали медикам.

Те оценивают состояние мальчика как средней тяжести.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что  в городе Черноморске Одесской области из окна 3 этажа высотки выпал мальчик. На вид ему 4 года, ребенка забрала скорая, его удалось спасти.

Читайте также: Меры предосторожности, чтобы ребенок не выпал из окна

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить