Мальчик выпал с 5 этажа на улице Героев Крут в Одессе (видео)

Несчастный случай произошел на улице Героев Крут 8 июля 2022 года. Там четырехлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже. Малыш приземлился на жестяной козырек, что спасло ему жизнь.

О случившемся сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели рассказали, что они вовремя помогли спасти 4-х летнего мальчика, выпавшего из окна 5-го этажа.

8 июля в 20:18 в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Малиновском районе Одессы по улице Героев Крут немедленно нужно снять ребенка с парапета.

Прибыв на место происшествия, по стремянке спасатели спустить ребенка 2018 года рождения и передали медикам.

Те оценивают состояние мальчика как средней тяжести.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в городе Черноморске Одесской области из окна 3 этажа высотки выпал мальчик. На вид ему 4 года, ребенка забрала скорая, его удалось спасти.