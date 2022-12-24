В Лиманке проспект назовут именем командира ВСУ

Опасный генератор: в Одесской области угорели 9 человек Вечером пятницы, 23 декабря 2022 года, в городе Овидиополе Одесской области девять сотрудников одной организации отравились угарным газом от работы генератора. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и Медицины Катастроф. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области решили обойтись без главных елок Согласно рекомендациям Одесской областной военной администрации, по всей Одесской области рекомендовано не устанавливать новогодние елки на площадях населенных пунктов и организовывать праздничные мероприятия. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе переименуют одну из центральных улиц Александровский проспект переименуют в Украинских героев. Такое решение 21 декабря 2022 года приняла историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ