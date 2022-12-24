В Лиманке проспект назовут именем командира ВСУ

Проспект Маршала Жукова в селе Лиманка переименуют в проспект Виталия Гуляева. Такое решение приняли накануне депутаты Таировского сельсовета.
По инициативе фракции «Европейская солидарность» в селе Лиманка проспект переименуют в честь погибшего командира рыцарской бригады Виталия Гуляева.
Полковник Виктор Гуляев командовал 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Он героически погиб, защищая Украину на юге страны.
Под его руководством бойцы обороняли страну от попыток высадки вражеского морского десанта в Одесской и Николаевской областях, остановили наступление противника на Николаев и освобождали населенные пункты в Херсонской области.
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