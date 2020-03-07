В Летнем театре одесского Горсада появилось еще одно кафе

Теплая зима переросла в еще более теплый март, и Одесса вовсю готовится к лету.

В Летнем театре Горсада, между тем, открылось еще одно кафе.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», сначала там появилась кафешка, вслед за ней, рядом, — магазин «Табакерка».

Ну а теперь в Летнем театре, рядом с предыдущими заведениями, открылось еще одно кафе, а именно — кафе-шантан.

Оба кафе построены так, что в них можно попасть и с территории Летнего театра, и с территории Горсада.

Кафе-шантан уже работает, в него можно зайти, даже есть возможность посидеть за столиками, которые уже выставлены в Летнем театре. Почему оно именуется кафе-шантаном (с рекламируемым бургером), предположить пока довольно сложно.

Отметим, что в Летнем театре, судя по всему, появятся и другие сезонные новшества: там снова кипят работы.

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