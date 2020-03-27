“Закончится карантин, не узнаем город”: в одесском Летнем театре построили новое здание

На том месте, где в прошлом году были установлены платные детские аттракционы, то есть, слева от входа в Летний, началась стройка.

Сейчас драпировку с появившегося объекта уже снимают рабочие: он практически окончен. Это длинное остекленное здание, перед ним — еще один новый небольшой объект.

На вопрос корреспондента «Одесской жизни», «что же здесь будет», один из рабочих ответил кратко: «Магазин».

Отметим, по понятным причинам в Летнем сейчас очень мало людей. Одна из прогуливающихся там одесситок по поводу нового объекта сказала: «Вот так закончится карантин, одесситы выйдут на улицы — и не узнают город».

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