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Новости Одессы и Одесской области

В квітні понад 10 мільйонів пенсіонерів отримають одноразову грошову допомогу у сумі 1 тисяча гривень

В квітні понад 10 мільйонів пенсіонерів отримають одноразову грошову допомогу у сумі 1 тисяча гривень

Уряд прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Відповідне рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, було прийняте 1 квітня на засіданні Уряду.

– Сьогодні я хочу дати суспільству розуміння, як Уряд буде підвищувати у 2020 році пенсійні виплати і яка буде надана соціальна підтримка окремим категоріям населення, – зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час засідання Уряду.

Рішенням Уряду, зокрема, передбачено виплату одноразової грошової допомоги у сумі 1 тисяча гривень, яку отримають понад 10,6 мільйонів осіб. Зокрема, це стосується пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

– Ми це можемо зробити відразу, коди будуть внесені зміни до Державного бюджету на 2020 рік та затверджені необхідні фінансові документи. Якщо це все відбудеться, то вже з 14 квітня 2020 року люди отримають по 1 тисячі гривень, – підкреслила Марина Лазебна.

Фото: Слово і Діло

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