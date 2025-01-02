Загорілася пральна машина і завалилася стіна: внаслідок надзвичайної події в Одесі постраждала дитина (фото)

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Повідомляють, що пожежники прибули на виклик про пожежу, яка спалахнула у квартирі на 3-му поверсі. Загорілася пральна машина.

Під час обстеження квартири рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у поруч розташованих двох квартирах.

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Унаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Його передали медикам.

Що саме стало причиною таких руйнувань, рятувальники не повідомили.

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причин надзвичайної події. А також психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям.