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Загорілася пральна машина і завалилася стіна: внаслідок надзвичайної події в Одесі постраждала дитина (фото)

Загорілася пральна машина і завалилася стіна: внаслідок надзвичайної події в Одесі постраждала дитина (фото)

Сьогодні, 2 січня, у Хаджибейському районі Одеси в 5-ти поверховому житловому будинку на вулиці Івана та Юрія Лип сталася надзвичайна подія, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Повідомляють, що пожежники прибули на виклик про пожежу, яка спалахнула у квартирі на 3-му поверсі. Загорілася пральна машина.

пожежа на Іван та Юрія

Під час обстеження квартири рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у поруч розташованих двох квартирах.

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пожежа на Іван та Юрія

Унаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Його передали медикам.

пожежа на Іван та Юрія

Що саме стало причиною таких руйнувань, рятувальники не повідомили.

пожежа на Іван та Юрія

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причин надзвичайної події. А також психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям.

пожежа на Іван та Юрія

 

 

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