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В контакт-центре Минздрава будут консультировать бесплатно врачи

В контакт-центре Минздрава будут консультировать бесплатно врачи

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины внедрили сервис удаленных консультаций врачей. Он будет работать при Национальном контакт-центре по вопросам противодействия распространению COVID-19.
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

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«Ориентируясь на запросы, поступающие в контакт-центр МОЗ, мы постоянно расширяем его возможности и перечень услуг, которые можно получить с помощью наших операторов. Многие вопросы, которые уже обработал контакт-центр, были связаны с необходимостью граждан именно в медицинских консультациях. Поэтому с целью предоставления удаленной консультативной помощи Минздрав решил привлечь к работе в контакт-центре медицинских работников», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным чиновника, контакт-центр МОЗ уже предоставил более 350 медицинских консультаций. Сейчас специалисты анализируют запросы, чтобы расширить перечень специалистов, которые будут консультировать по телефону.

Контакт-центр по противодействию распространению COVID-19 Министерства здравоохранения Украины работает по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19 со 2 ноября 2020 года. С начала работы по телефону уже обратилось почти 100 тысяч граждан.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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