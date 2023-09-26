В этом году в Одесском ботаническом саду осень удивляет щедрыми дарами и яркими красками (фотофакт)

В Одесском ботаническом саду наступило едва ли не самое яркое время года. Осень слегка касаясь, раскрашивает на свой лад не только листья. Созревают еще и экзотические плоды, которые тоже приобретают яркие цвета. Нынешняя осень щедра на свои дары.

Об этом сообщили на facebook-странице «Ботанический сад ОНУ — Старая территория».

В начале осени ботанический сад очаровывает не только первыми хрупкими пастельными красками, но и щедрыми дарами, говорится в сообщении.

В саду сейчас созревают экзотические плоды, которые не встретишь в обычных садах.

В этом году ученым удалось вырастить обычный гранат, понцирус трехлистный, айву японскую, мушмулу германскую, кудранию трехзаостренную, хурму восточную, инжир, барбарис.

И это не полный перечень экзотических и привычных для нас интересов, растущих на территории сада.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе и области продолжается бабье лето: цветут черешня и сирень.