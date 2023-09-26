Цьогоріч в Одеському ботанічному саду осінь дивує щедрими дарами та яскравими барвами (фотофакт)

В Одеському ботанічному саду настала чи не найяскравіша пора року. Осінь ледь торкаючись, розфарбовує на свій лад не тільки листя. Дозрівають ще й екзотичні плоди, які теж набувають яскравих кольорів. Цьогорічна осінь щедра на свої дари.

Про це повідомили на facebook-сторінці “Ботанічний сад ОНУ – Стара територія”.

На початку осені ботанічний сад чарує не лише першими тендітними пастельними барвами, а й щедрими дарами, йдеться в повідомленні.

У саду зараз достигають екзотичні плоди, які не зустрінеш у звичайних садах.

Цього року вченим вдалося виростити гранат звичайний, понцирус трьохлистий, айву японську, мушмулу германську, кудранію тризагострену, хурму східну, інжир, барбарис.

І це не повний перелік екзотичних та звичних для нас цікавинок, які ростуть на території саду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі та області триває бабине літо: черешня та бузок.