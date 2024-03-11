В Измаиле хотят снести старинную башню — один из символов города

Об этом сообщает издание «БессарабияИнформ»

По информации Управления градостроительства и архитектуры Измаильского городского совета, владелец объекта — ООО «Измаилтрансстрой» начал подготовительные работы по строительству многоэтажного жилого дома на месте бывшей водонапорной башни.

Земельный участок, на котором расположена башня, был передан в аренду предприятию в 2020 году. Арендатором был разработан детальный план территории, а проект жилого дома получил утверждение архитектурно-градостроительным советом.

Проект предполагает возведение на участке девятиэтажного жилого дома, благоустройство близлежащей территории, обустройство тротуаров и автобусной остановки по улице Шевченко.

На данный момент, как утверждает издание, выполняются работы по демонтажу башни.

Почему Измаильскую башню называют «падающей»

Водонапорная башня, та, что возвышается на площади Мира, стала уже неотъемлемой частью городского пейзажа. Судьба её увлекательна и непроста.

Построена башня была в конце 1950-х. Существующих мощностей городского водопровода не хватало. Тогда-то и было принято решение о строительстве водонапорной башни, которая должна была служить накопителем воды. Пик водопотребления приходился на светлое время суток, поэтому наполнение огромного металлического бака, расположенного наверху башни, должно было происходить ночью. А днём, как предполагалось, башня призвана была восполнять дефицит живительной влаги в микрорайоне жилой многоэтажной застройки. Однако планам так и не было суждено сбыться.

В то время строительство в городе велось без учёта высокого уровня сейсмичности нашего региона. К тому же проектанты и строители до конца не учли особенности местных макропористых просадочных грунтов. Это и привело к тому, что после возведения башни первая же попытка наполнения резервуара водой чуть не закончилась трагедией. Под колоссальным весом башня угрожающе накренилась в сторону расположенной по соседству школы №7. Начались поиски выхода из аварийной ситуации. Совсем как в истории со знаменитой Пизанской башней.

Многочисленные попытки решить проблему с помощью проектных институтов ни к чему не привели. Руководство города стало самостоятельно искать решение. Тогда-то и вызвался выпрямить башню житель города М. Умнов. Не являясь инженером-строителем измаильчанин знал особенности грунтов не понаслышке, ведь работал прежде горнопроходчиком. Решили рискнуть. Были произведены сложные расчёты, составлены необходимые схемы и чертежи и с поставленной задачей мастер справился успешно.

После всей этой истории башня по своему прямому назначению больше не использовалась. Правда, в 1960-е годы на ней был установлен ретранслятор для существовавшей в те годы местной телестудии.

Фото — «БессарабияИнформ»