Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы установят подземные контейнеры для сбора мусора

В центре Одессы установят подземные контейнеры для сбора мусора

На шести центральных улицах Одессы КП «Городские дороги» планирует установить автоматические контейнеры для сбора мусора.

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Они будут подземными – как на Приморском бульваре.

По информации КП, договоры на разработку проектной документации и экспертизу уже заключены.

Капитальный ремонт дорожного покрытия и установку ограды для мусорных контейнеров планируют провести по адресам:

  • Леонтовича, 15/1 — здесь хотят установить 4 системы на 8 контейнеров
  • угол Жванецкого и Торговой — 2 системы на 4 контейнера
  • Греческая, 23-25 — 2 системы на 4 контейнера
  • Преображенская, 28 — 3 системы на 6 контейнеров
  • Гаванная, 6 — 2 системы на 4 контейнера
  • Екатерининская, 1-5 — 2 системы на 4 контейнера

Город заплатит за них 180 600 гривень – порядка 30 000 гривень за каждую систему.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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