В центре Одессы установят подземные контейнеры для сбора мусора

На шести центральных улицах Одессы КП «Городские дороги» планирует установить автоматические контейнеры для сбора мусора.
Они будут подземными – как на Приморском бульваре.
По информации КП, договоры на разработку проектной документации и экспертизу уже заключены.
Капитальный ремонт дорожного покрытия и установку ограды для мусорных контейнеров планируют провести по адресам:
- Леонтовича, 15/1 — здесь хотят установить 4 системы на 8 контейнеров
- угол Жванецкого и Торговой — 2 системы на 4 контейнера
- Греческая, 23-25 — 2 системы на 4 контейнера
- Преображенская, 28 — 3 системы на 6 контейнеров
- Гаванная, 6 — 2 системы на 4 контейнера
- Екатерининская, 1-5 — 2 системы на 4 контейнера
Город заплатит за них 180 600 гривень – порядка 30 000 гривень за каждую систему.