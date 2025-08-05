Ключевые моменты
- В Арцизской громаде предлагают переименовать улицу Добровольского и две улицы 8 марта.
- Жителей просят внести свои предложения.
Исполнительный комитет Арцизского городского совета объявил о начале общественного обсуждения по переименованию улиц в двух населенных пунктах громады.
Как сообщается на сайте Арцизской громады, необходимость изменения названий вызвана “вооруженной агрессией российской федерации против Украины, стремлением к избавлению топонимики, связанной с историей СССР, российскими деятелями и имперской политикой”.
В частности, в городе Арциз к переименованию предлагаются:
- ул. Добровольского — названа в честь советского летчика-космонавта;
- ул. 8 Марта — дата государственного праздника СССР.
В селе Виноградовка к переименованию аналогично предлагается ул. 8 Марта.
До 10 августа 2025 года жители громады могут присылать свои мнения и предложения по переименованию на электронный адрес: [email protected].
Читайте также: В громаде Одесской области с улиц исчезли имена героев войны