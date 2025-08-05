уличная табличка с номером дома

Ключевые моменты

  • В Арцизской громаде предлагают переименовать улицу Добровольского и две улицы 8 марта.
  • Жителей просят внести свои предложения.

Исполнительный комитет Арцизского городского совета объявил о начале общественного обсуждения по переименованию улиц в двух населенных пунктах громады. 

Как сообщается на сайте Арцизской громады, необходимость изменения названий вызвана “вооруженной агрессией российской федерации против Украины, стремлением к избавлению топонимики, связанной с историей СССР, российскими деятелями и имперской политикой”.

В частности, в городе Арциз к переименованию предлагаются:

  • ул. Добровольского — названа в честь советского летчика-космонавта;
  • ул. 8 Марта — дата государственного праздника СССР.

В селе Виноградовка к переименованию аналогично предлагается ул. 8 Марта.

До 10 августа 2025 года жители громады могут присылать свои мнения и предложения по переименованию на электронный адрес: [email protected]

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