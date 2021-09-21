По состоянию на утро вторника, 21 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) против 182 сутками ранее (позавчера было 319).

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

В целом в регионе на сегодня официально насчитывается 149 332 зараженных COVID-19. За сутки умерли 18 больных (всего в начала пандемии 3176), выздоровели только 111 человек (всего таковых 140 616).

В Украине на утро вторника официально подтвердили 5159 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 2265). Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 355 805. За сутки умерли 137 больных, выздоровели 2156 украинцев.

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