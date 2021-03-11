В Дунайском заповеднике ждут пополнения жеребят (фото, видео)

Бывают переулки как переулки: они словно чуть стесняются, прячутся, возникают как бы из ниоткуда. Одесский Лютеранский совсем не такой: еще бы, он переулок с легендарными домами, и проложенными по нему старейшими трамвайными рельсами. Трамвайный маршрут (а следует по нему старейший 15-й – на Слободку и обратно в центр), вероятно, и стал причиной того, что Лютеранский переулок часто считают частью Градоначальницкой улицы.

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