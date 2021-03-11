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В Дунайском заповеднике ждут пополнения жеребят (фото, видео)

В Дунайском заповеднике ждут пополнения жеребят (фото, видео)

В Дунайском биосферном заповеднике выпустили на волю диких тарпановидных коней. Среди них три лошадки скоро станут мамами.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine.

«Мы уже ждём пополнения минимум у трех лошадей», — написали в организации.

Дунайский биосферный заповедник, дикие лошади

Отметим, выпущенные животные дополнят компанию водяных буйволов, оленей, ланей, а также диких коней, завезенных из Латвии.

Напомним, Rewilding Ukraine ищет умельцев, которые могли бы изготовить из водостойкого материала «муляжи» пеликанов, максимально похожие на живых птиц. Их планируют разместить на специальных платформах в Украинской дельте Дуная для привлечения живых особей.

Фото, видео: Rewilding Ukraine

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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