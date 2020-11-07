В Одесскую область завезли диких коней из Латвии (видео)

В Одесскую область доставили из Латвии 40 диких коней. Сейчас они находятся в карантинной зоне, а потом их выпустят на свободу в дельте Дуная.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала общественная организация Rewilding Ukraine.

«Кони хорошо приспособлены к климатическим и природным условиям дельты. Они должны заменить больших травоядных, которые когда-то давно жили здесь, выполняя экологическую функцию естественного пастбища. Выпас помогает создавать и поддерживать многообразие видов и ландшафтов в регионе, что делает природные системы более стабильными и приспособленными к климатическим и изменениям», — говорится в сообщении.

Напомним, в районе села Орловка Ренийского района живут водяные буйволы. Животных завезли сюда в 2016 году из Закарпатья.

Фото: скриншот с видео Rewilding Ukraine