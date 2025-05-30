Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на полицию Одесской области.

По данным полиции, вечером 29 мая в Одессе 41-летняя водитель троллейбуса совершила наезд на 7-летнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали.

По ДТП в Кучурганах предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на скорости совершал обгон, не справился с управлением и сбил 13-летнего парня, который ехал на велосипеде по дороге. К сожалению, от полученных травм подросток погиб.

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Проверка обоих водителей на состояние опьянения показала, что они были трезвы.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.













