Виталий Викторович Бузанов родился 29 марта 1990 года в поселке Шевченково Березовского района. Когда мальчику было четыре года, семья перебралась в живописное село над Тилигулом, где его мать Валентина Николаевна трудилась дояркой.

Окончив Познанскую школу, Виталий продолжил обучение в Балтском профессионально-техническом училище, где получил специальность электросварщика. Молодого работника охотно приняли на работу в хозяйство «Доля». Затем он трудился в старостате.

28 марта 2023 года Виталий Бузанов стал на защиту Украины. После военной подготовки он пополнил ряды Третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго. Старший солдат автомобильного отделения, автомобильного взвода отряда специальных операций, он мужественно воевал на Харьковском, Херсонском, Запорожском направлениях, а в последнее время — на Покровском. На своем автомобиле он часто доставлял боевые группы на позиции, а затем возвращался к местам эвакуации, чтобы своевременно вывезти бойцов, и выполнял другие боевые задачи вместе с побратимами. Это разведка и наблюдение, огневая поддержка пехоты, корректировка артиллерии и авиации, штурмовые действия и многое другое.

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17 мая в одном из боев в районе населенного пункта Удачное старший солдат Виталий Викторович Бузанов героически погиб.

Земляки вспоминают Виталия как хорошего сына, который был надежной поддержкой и опорой для родных. Когда умерла его родная сестра, а тяжело больная мать взяла на себя заботу о внуках, именно финансовая поддержка Виталия помогала им выжить.

35-летнего защитника Украины Виталия Бузанова похоронили 21 мая с воинскими почестями на Аллее Героев местного кладбища.