Напомним, 12 мая, родные погибших воинов стали свидетелями того, как владелица собаки позволила животному справить нужду прямо на цветы, которые они принесли к мемориалу Героев. На замечание мамы погибшего Защитника, “героиня” ответила непристойными жестами и требовала общаться “российскою”.

В полиции сообщили, что обнаружили видео, на котором происходит конфликт, во время мониторинга социальных сетей.

Событие квалифицировано как нарушение правил содержания собак и мелкое хулиганство.

В отношении владелицы собаки полицейские составили два протокола по ч. 1 ст. 154 и ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит от штрафа до ареста.

Читайте также: Дикий волк пришел за помощью к военным: ему помогли

















