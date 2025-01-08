Часть Одессы на сутки останется без отопления — адреса

В связи с ремонтными работами на теплотрассе с 9.00 8 января до 9.00 9 января будет прекращено теплоснабжение в ряди домов в центральной части Одессы.
Об этом сообщает КП «Теплоснабжение города Одессы».
Теплоснабжение будет прекращено по следующим адресам:
- ул. Еврейская, 9; 9а; 10; 11; 12; 13; 14; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 36; 38; 40; 42; 42а; 43б; 43/45; 50; 54; 55.
- ул. Европейская, 30; 34/36; 31/33; 35; 37; 48; 48а; 49; 51; 54; 54/56; 55; 58; 69; 84/86; 63; 64; 67.
- ул. Итальянская, 25; 26; 27/29; 31; 33; 35
- Святослава Караванского, 13; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 39; 40; 42; 47.
- ул. Вадима Корженко, 8.
- переулок Нечипуренко, 5; 9; 11; 13; 14; 15.
- переулок Ониловой, 4.
- переулок Покровский, 3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16.
- ул. Польская, 20; 20а.
- ул. Преображенская, 44; 50; 52; 49/51; 57; 59/61; 60; 60/62; 62; т64; 75.
- ул. Ришельевская, 18/22; 19; 21; 27; 29; 44/46; 48; 32.
- ул. Нины Строкатой, 23; 25; 27; 37; 41.
- ул. Троицкая, 22; 24; 28; 30; 35; 37; 38; 39; 43А; 45; 47; 49/51; 52; 54; 56; 60.
- проспект Украинских Героев, 4; 6; 11; 18; 34.
- ул. Успенская, 56; 58; 60; 81; 83/85; 91.
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